Эксперт сообщил о затяжном падении курса рубля

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что падение курса рубля имеет затяжной характер.

«Рубль находится под давлением многих факторов, которые нарастают почти с каждым днем. Это вторая волна пандемии, новые ограничения, которые вводят страны, ожидаемое падение спроса на нефть и низкие котировки черного золота», - цитируют эксперта «Известия».

По мнению специалиста к отметкам около 70 рублей за доллар и 80 за евро отечественная валюта не вернется.

«На фоне происходящего инвесторы выходят из рисковых активов, отток капитала с российского рынка акций увеличивается», — сказал экономист.