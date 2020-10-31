Подростки, разрисовавшие лифт в одном из домов Казани, ответят за содеянное

Прокуратура Татарстана провела проверку по факту разрисованного лифта в доме на улице Новоселья в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Видео как подростки разрисовали лифт, появилось в соцсетях. Вандалами оказались студенты казанских колледжей, они признали свою вину и рассказали, что рисовали маркерами и баллончиков с краской. Один из них нарисовал свастику», - говорится в сообщении.

Молодые люди, после того, как увидели видео в соцсетях, решили вернуться и стереть надписи и были задержаны полицейскими. Так, управляющая компания оценила материальный ущерб в 51 тысячу рублей, который не возмещен.

В отношении подростков и их родителей составлены административные протоколы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Нарушителей поставили на профилактический учет в полиции.