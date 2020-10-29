Грузчика в Татарстане убило 600-килограммовой упаковкой с алюминиевыми брусками

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 44-летнего грузчика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, 27 октября мужчина разгружал 600-килогроммовых упаковок с алюминиевыми чушками (брусками). По неустановленной причине одна из упаковок упала на землю, задев рабочего. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, которые обеспечивают безопасность на производстве.