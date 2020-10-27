Биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил безосновательно

Адвокат биатлониста Евгения Устюгова заявил, что решение антидопинговой панели CAS с обвинениями спортсмена в нарушении антидопинговых правил безосновательно. Об этом пишут «Известия».

«Возбуждение уголовного дела, закрытого еще в 2018 году, в отсутствие новых доказательств является нарушением общепринятого принципа «рес юдиката», - отметил адвокат.

Также защитник рассказал, что CAS ADD не имеет компетенций рассматривать данный спор – это нарушение правовых норм.

«Учитывая, что Устюгов закончил карьеру в апреле 2014 года и пробы 2017 года были взяты без предупреждения, показав отрицательный результат на допинг в лаборатории в Кельне», — подчеркнул адвокат.

Биатлониста обвиняют в употреблении анаболического стероида оксандролона. 15 февраля IBU аннулировал все медали, очки и призы биатлониста с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14. В этот период попадает в том числе олимпийское золото в эстафете. Таким образом, Россия теряет первое место в медальном зачете Игр в Сочи.