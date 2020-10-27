В Казани задержали подростка, который вместе с родителями вышел на пикет в защиту обманутых пайщиков

Сегодня в Казани у здания МВД задержали 17-летнего подростка, который вышел на акцию в поддержку прав пайщиков жилищного кооператива "Триум-НК". Как сообщает активистка Лиана Тимерханова, задержанный вышел на пикет вместе со своими родителями, которых сейчас могут привлечь к ответственности за вовлечение в акцию несовершеннолетнего.

Источник: Лиана Тимерханова

Напомним, что сегодня пайщики кооператива провели митинг на Площади Свободы в Казани.