Безработные казанцы смогут бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.
Жителям города предлагается освоить профессию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обучение продлится один месяц. Также за 2 месяца казанцы смогут пройти обучение по программам: менеджер по персоналу, кадровое делопроизводство, логист с изучением программы 1С Управление торговлей, дизайн интерьера, компьютерный дизайн, ландшафтный дизайн.
Обучение по программам индивидуальный предприниматель, риелторская деятельность, создание интернет-проектов, специалист по маникюру, оператор ЭВ и ВМ продлится один месяц.
Также все желающие за 3 месяца смогут стать слесарем по ремонту автомобилей, наладчиком станков с программным управлением, оператором станков с программным управлением, сообщается на сайте Центра занятости населения Казани.
Обучение на визажиста и флориста, частного охранника четвертого разряда продлится полмесяца.
По вопросам обучения необходимо обратиться в районные центры занятости населения Казани по месту регистрации (прописки):
ЦЗН Авиастроительного района – тел. +7(843)537-86-00, +7(843)571-78-57;
ЦЗН Вахитовского района – тел. +7(843)277-51-59, +7(843)277-40-14;
ЦЗН Кировского района – тел. +7(843)554-77-36, 554-77-64;
ЦЗН Московского района – тел. +7(843)564-58-72, +7(843)564-71-27;
ЦЗН Ново-Савиновского района – тел. +7(843)560-88-98, +7(843)560-23-24;
ЦЗН Приволжского района – тел. +7(843)224-86-83, +7(843)224-85-83;
Филиал ГКУ «ЦЗН г. Казани» по Советскому району – тел.+7(843)273-85-03, +7(843)273-90-95.
Телефон для справок ГКУ «Центр занятости Казани» +7(843)562-48-09.
комментарии
Я сразу же написал сценарий для второй части, "Сперминьетор-2, чудный день", там по сюжету люди будущего решили отправитьв помощь первому роботу второго, более крутого, из жидкого металла, он может принимать облик любого голливудского актера и за счет жидкого металла увеличивать свой член до любого размера! Кто хочет принять участие в пробах и самом горячем обсуждении сценария пишите свои адреса электронной почты и телефоны! Женщинам и кремлеблевотам Пригожина просьба не беспокоиться