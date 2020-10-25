Безработных казанцев будут бесплатно учить новым профессиям

Безработные казанцы смогут бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.

Жителям города предлагается освоить профессию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обучение продлится один месяц. Также за 2 месяца казанцы смогут пройти обучение по программам: менеджер по персоналу, кадровое делопроизводство, логист с изучением программы 1С Управление торговлей, дизайн интерьера, компьютерный дизайн, ландшафтный дизайн.

Обучение по программам индивидуальный предприниматель, риелторская деятельность, создание интернет-проектов, специалист по маникюру, оператор ЭВ и ВМ продлится один месяц.

Также все желающие за 3 месяца смогут стать слесарем по ремонту автомобилей, наладчиком станков с программным управлением, оператором станков с программным управлением, сообщается на сайте Центра занятости населения Казани.

Обучение на визажиста и флориста, частного охранника четвертого разряда продлится полмесяца.

По вопросам обучения необходимо обратиться в районные центры занятости населения Казани по месту регистрации (прописки):

ЦЗН Авиастроительного района – тел. +7(843)537-86-00, +7(843)571-78-57;

ЦЗН Вахитовского района – тел. +7(843)277-51-59, +7(843)277-40-14;

ЦЗН Кировского района – тел. +7(843)554-77-36, 554-77-64;

ЦЗН Московского района – тел. +7(843)564-58-72, +7(843)564-71-27;

ЦЗН Ново-Савиновского района – тел. +7(843)560-88-98, +7(843)560-23-24;

ЦЗН Приволжского района – тел. +7(843)224-86-83, +7(843)224-85-83;

Филиал ГКУ «ЦЗН г. Казани» по Советскому району – тел.+7(843)273-85-03, +7(843)273-90-95.

Телефон для справок ГКУ «Центр занятости Казани» +7(843)562-48-09.