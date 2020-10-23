Со следующей недели в Татарстане начнут ставить прививки от гриппа взрослым

Вторая партия вакцины против гриппа поступила в Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В республику поступило 337 490 доз препарата Совигрипп. С понедельника жители снова могут обращаться в поликлиники с просьбой сделать прививку», - говорится в сообщении.

На данный момент от гриппа привились уже 700 тысяч жителей региона. Еще одну партию вакцины ожидают в конце октября.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков прокомментировал огромные очереди в поликлиниках.