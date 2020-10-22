«Чуть не умерла от боли»: в Марий Эл из-за ковидных пациентов не хватает анестезиологов

Журналисту Prokazan стало известно, что в одной из больниц Марий Эл проводят операции под местным наркозом, при этом для такой операции требуется общий. Врачи объясняют это тем, что все анестезиологи заняты ковидными больными, а на остальных пациентов их просто не хватает.

Женщина, которая рассказала нам эту историю, ездила в больницу на операцию, чтобы вылечить геморрой. Ее обкололи обезболивающими, но это не помогло.

«Я чуть не умерла от боли, но операцию все-таки сделали», - рассказала она.

При этом такие операции проводят практически каждый день. В соседней палате лежал мужчина, который просто кричал на все отделение от боли, рассказала наша собеседница.

По официальным данным в республике за сутки 59 зараженных коронавирусом, тогда как в Татарстане всего 48 случаев.

Напомним, в Казани открывается еще один ковид-госпиталь.