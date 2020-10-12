За неделю в Казани из общественного транспорта высадили 19 пассажиров без маски

Комитет по транспорту в Казани продолжает проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Рейды проходили с 5 по 9 октября. Так, было выявлено 667 нарушителей масочного режима. При этом 648 пассажиров надели маску на месте, а 19 человек высадили из транспорта. Проверки проходили и в метро, там оказалось не меньше нарушителей – 640 человек, одного пассажира высадили, составлено 6 протоколов о нарушении», - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом.