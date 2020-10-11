Пустая трата денег: инфекционист рассказал, что на самом деле думает о тестах на антитела к COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как относится к тестам на антитела к коронавирусу. По его мнению, это пустая трата денег. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", - сказал Жемчугов.

Полезным знание будет только для понимания, когда можно будет сделать вакцину от COVID-19: в первый год после болезни ее делать не рекомендуется.

"С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит поставить не раньше чем через год", - отметил эксперт.

Он также добавил, что в случае с вакциной, введенной раньше срока, искусственный иммунитет к вирусу уничтожит собственный.

Во всех остальных случаях он не советует никому проходить эту бесполезную, но дорогостоящую процедуру.