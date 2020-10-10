В Казани 10, 11 и 12 октября будет перекрыт ряд улиц в центре города. Это связано с проведением традиционного Казанского марафона. Легкоатлеты пробегут вдоль озера Кабан, парка Тысячелетия и Казанского Кремля, будет перекрыто движение на участках следующих улиц:

С 9.00 6 октября до 23.00 11 октября – парковка Центрального стадиона, со стороны улицы Ташаяк и улицы Кремлевская набережная.

С 6.00 10 октября до 6.00 12 октября – улица Ташаяк, от улицы Лево-Булачная до улицы Коротченко, в обоих направлениях.

С 11.30 до 15.00 10 октября – по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», в двух направлениях.

С 6.00 до 16.15 11 октября – улица Кремлевская набережная, от Саид-Галеева до Батурина, в обоих направлениях; по Саид-Галеева, в направлении к Кировской дамбе, между разветвлениями улицы Кремлевская набережная; по Батурина, от Большой Красной до улицы Кремлевская набережная, в обоих направлениях; по автодороге от Чернышевского до Кремлевской дамбы, от Кремлевской дамбы до Ташаяк, а также по улице Профсоюзная, от Чернышевского до Право-Булачной.

С 6.30 до 11.30 11 октября – Кремлевская дамба, от улицы Право-Булачная до улицы Сибгата Хакима, в обоих направлениях, а также улица Декабристов, от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольская, в обоих направлениях.

С 6.30 до 16.15 11 октября – Кремлевская дамба, от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк в обоих направлениях.

С 6.15 до 10.30 11 октября – проспект Ибрагимова, от улицы Чистопольская до улицы Академика Королева, в обоих направлениях.

С 7.00 до 11.30 11 октября – Право-Булачная, от Пушкина до Мусы Джалиля, с 6.15 до 16.15 – от Мусы Джалиля до Ташаяк.

С 7.15 до 11.00 11 октября – Лево-Булачная, от Ташаяк до Тази Гиззата, с 7.15 до 16.15 – от Тази Гиззата до Татарстан.

С 7.30 до 11.00 11 октября – Салимжанова, от Пушкина до Назарбаева, в обоих направлениях.

С 7.45 до 11.00 11 октября – улица Айдинова, от улицы Салимжанова до Щербаковского переулка и улицы Петербургская, от улицы Айдинова до улицы Назарбаева, в обоих направлениях.

С 7.30 до 12.30 11 октября – Сибгата Хакима, от Декабристов до проспекта Фатыха Амирхана, в обоих направлениях.

С 8.00 до 12.45 11 октября – улица Сибгата Хакима, от проспекта Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольская, в обоих направлениях, по Чистопольскому кольцу, от съезда на Сибгата Хакима до съезда на Чистопольскую (две правые полосы движения), по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», в двух направлениях.

С 8.15 до 12.45 11 октября – три правые полосы движения улице Чистопольская, в направлении от Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Также проезд будет закрыт по проспекту Фатыха Амирхана, от улицы Сибгата Хакима до моста Миллениум, по самому мосту, от улицы Сибгата Хакима до улицы Вишневского.

С 8.15 до 16.00 11 октября – улица Подлужная, от съезда с моста Миллениум до улицы Подлужная, 17, в обоих направлениях.