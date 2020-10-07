«Устали уже от этого ужаса!»: подвал дома в Казани затопило канализацией

В соцсетях просят о помощи жители дома 31а на улице Дементьева в Казани. У них стабильно раз в месяц затапливает подвал канализацией и ливневыми водами.

«Ситуация становится хуже после включения отопления, весь этот аромат стоит в доме. Мы живем на первом этаже, и вонь стоит во всей квартире. Обращения в управляющую компанию ни к чему не приводят, они сообщают, что колодцы находятся на балансе водоканала. От ГЖИ приходят только отписки, обращения в прокуратуру так же ничего не дали», - говорится в тексте поста.

По словам автора, его жена сейчас в декрете с грудным ребенком, но находиться в квартире просто невозможно.

«Мы не знаем куда нам еще обращаться мы задыхаемся, помогите нам пожалуйста!», - заключил автор.

Ранее в соцсетях ходила информация об ужасных условиях в общежитии КФУ.