«Жизнь общажная»: студент из Казани пожаловался на ужасные условия в общежитии КФУ

"Общежитие КФУ сложно назвать комфортным для проживания. Здесь очень холодно, грязно и пыльно. Все стены ободраны, это видно по фото. Любое обращение к руководству безрезультатны", - написали в группе.
"Общага стоит копейки поэтому и условия такие, может слезть с шеи родителей пойти подрабатывает и снять квартиру, а не ныть".
"По сути можно пару выходных выделить, всей комнатой заняться ремонтом. Там три скребка нужно, мастика и краска 2 кг акриловой. Она не пахнет. Тыщи в 2 выйдет и норм. А линолеум можно остатки купить в магазине, они дешевле".
"Надеюсь этот пост хоть как-то привлечёт внимание и проблема наконец-то решится!"
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