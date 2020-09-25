«Жизнь общажная»: студент из Казани пожаловался на ужасные условия в общежитии КФУ

Фото: соцсети Студент Казанского федерального университета пожаловался на ужасные условия проживания в общежитии. Фото грязных коридоров он опубликовал в соцсетях.

"Общежитие КФУ сложно назвать комфортным для проживания. Здесь очень холодно, грязно и пыльно. Все стены ободраны, это видно по фото. Любое обращение к руководству безрезультатны", - написали в группе.

В комментариях под постом нашлись те, кто согласился с автором и те, кто посоветовал снять квартиру или сделать ремонт самому.

"Общага стоит копейки поэтому и условия такие, может слезть с шеи родителей пойти подрабатывает и снять квартиру, а не ныть".

Фото: соцсети

"По сути можно пару выходных выделить, всей комнатой заняться ремонтом. Там три скребка нужно, мастика и краска 2 кг акриловой. Она не пахнет. Тыщи в 2 выйдет и норм. А линолеум можно остатки купить в магазине, они дешевле".

Но, кажется, недовольный студент надеется решить проблемы жалобой в соцсети.

"Надеюсь этот пост хоть как-то привлечёт внимание и проблема наконец-то решится!"