В Советском и Ново-Савиновском районах Казани перекроют движение

В Казани до конца октября ограничат движение по улице Аделя Кутуя: до 31 октрября прекращено движение транспорта и ограничено передвижение пешеходов по ул. Аделя Кутуя возле дома № 34 по пр. Альберта Камалиева. Ограничения связаны с проведением дорожных работ, сообщили в городской мэрии.

Перекроют автомобильную дорогу для транспорта и на улице Сахарова: до 28 ноября закрыт участок ул.Сахарова между домами №6 по ул.Сахарова и №41а по ул.Закиева в связи с работами на сетях водопровода и канализации.

Также до 14 ноября ограничено движение по улице Короленко: для транспорта и пешеходов закрыт участок автомобильной дороги по ул.Короленко от дома №30 до дома №28 в ЖК «Норвежский». В даннам случае ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей.

Напомним, что также в Казани на месяц перекроют движения на улице Профсоюзной.