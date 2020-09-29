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Фото: pixabay.com

Запрет кальянов в общепите и еще 12 законов: как изменится жизнь татарстанцев с 1 октября

29.09.2020, 12:58 560 1 prokazan.ru

В октябре жителей Татарстана ждет вступление в силу нескольких законов. В пресс-службе госдумы рассказали, как изменится жизнь во втором месяце осени.

Так, 1 октября вступает в силу закон о налогах. Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога. Будет разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот.

Также с 1 октября начнут действовать повышенное страховое возмещение вкладов. Если раньше можно было вернуть не более 1, 4 млн рублей, то сейчас устанавливается максимальное страховое возмещение до 10 млн рублей.

С 1 октября только на карты «Мир» начнут перечислять соцвыплаты (пенсии, пособия на детей и безработице, ежемесячные выплаты на детей, выплаты за воздействие радиации).

С этого же дня Роскомнадзор начнет следить за соблюдением авторских прав в приложениях. Еще с 1 октября станет обязательной маркировки для духов, туалетной воды, фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек.

Со 2 октября родителям, которые получают выплаты на первого или второго ребенка до трех лет (предоставляются при среднедушевом доходе семьи, не превышающим двух прожиточных минимумов) нужно будет подавать заявление для продления выплаты.

С 5 октября появится определение ящика для сбора пожертвований и правила его использования. Организация должна будет указать наименование, адрес, сайт и объявить о цели сбора. Также публиковать отчет об использовании средств.

С 12 октября усилится контроль за микрофинансовыми организациями, а также начнется регулирование работы ломбардов. С того же дня для всех получающих гражданство РФ станет обязательно дактилоскопия.

С 19 октября станет проще заключать договоры ОСАГО, также ужесточат требования к организаторам лотерей.

Наверное, самый важный запрет для татарстанцев начнет действовать с 30 октября – кальяны запретят в кафе, ресторанах и подобных заведениях общепита.

Напомним, впервые заговорили о запрете кальянов в общепите еще в октябре 2018 года. 

Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
29 сентября 2020
13:43
Пожертвования только ящиков касается? Другие формы милостыни, протянутые ладошки, баннеры, слезные ролики в соцсетях будут преследоваться?

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