В Татарстане за несоблюдение «ковидного» режима стали штрафовать в несколько раз чаще

Заместитель министра внутренних дел по РТ, начальник полиции Алексей Соколов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил, что на 24 сентября в целом по республике пресечено свыше 95,5 тысяч административных нарушений эпидемиологических правил. Причем около 94% от них же рассмотрено в судах.

Он также отметил, что в условиях сохранения угрозы роста распространения коронавируса большая часть населения игнорирует действующие санитарно-эпидемиологические требования: ношение масок, дистанцирование. Среди самых "злостных" мест нарушения выделяются торговые точки и такси.

"Количество выявляемых нами нарушений становится кратно выше. Если 2 недели назад мы ежедневного документировали 200-400 нарушений, то на сегодня – 500-600. Еженедельно в суды уходит свыше 2,5 тысяч протоколов", - сообщил начальник полиции.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов призвал соблюдать меры профилактики, установленные Роспотребнадзором республики.