«Меры не должны смягчаться, а напротив»: Минниханов призвал соблюдать «ковидную» профилактику

Необходимо строго выполнять все рекомендации Роспотребнадзора для ограничения роста заболевших Covid-19. Об этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

"На 26 сентября у нас переболело 7 тысяч 135 человек. За последние сутки – 23 человека. Выздоровело свыше 6 тысяч. К сожалению, 74 человека мы потеряли. Темпы прироста у нас пока 0,3%. И в России, и в округе Татарстан занимает позитивное место, но это не повод для успокоения", - отметил глава республики.

Он также напомнил, что в ближайшее время ожидается подъем заболеваемости гриппом.

"Мы считаем, что меры, предписанные Роспотребнадзором, не должны смягчаться, а напротив. Необходимо носить маски, обрабатывать руки, делать прививки от гриппа. Я обращаюсь ко всем руководителям предприятий и организаций - необходимо строго выполнять все рекомендации Роспотребнадзора", - отметил Минниханов.

Напомним, что ранее глава Роспотрбенадзора РФ высказалась о ситуации коронавируса в стране.