Стало известно, как россияне будут отдыхать в новогодние каникулы и когда 31 декабря станет выходным

Длинные новогодние каникулы ждут россиян январе 2021 года.

Известно, что отдых после Нового года продлится с 1 по 10 января, а 31 декабря в 2021 году будет выходным днем. В этом же году 31 декабря остается рабочим днем.Об этом передает URA.RU со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ.

Также отметим, что майские праздники в следующем 2021 году продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В документе также указаны следующие официальные выходные дни: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.