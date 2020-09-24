В Казани врачи помогли ребенку, который родился с двумя языками

В Казани у двухмесячного малыша обнаружили редкую аномалию - второй язык. Историю ребенка рассказали в Детской республиканской клинической больнице РТ.

Странный объект обнаружили родители ребенка

Необычное образование во рту заметили родители малыша, когда он срыгивал после кормления. За помощью они обратились в ДРКБ. Изначально ничего подозрительного во рту медики не увидели, тогда решено было под наркозом обследовать полость носоглотки.

"При эндоскопическом методе осмотра в носоглотке выявлено образование на толстой ножке, исходящее из задней небной дужки, и располагающееся очень аккуратно в носоглотке. Образование было подвижное, вытянув его, мы увидели, что на конце ножки сформирован… настоящий язык", - рассказывает заведующая ЛОР-отделением ДРКБ Елена Лучкина.

Удалив образование, специалисты отправили материал на морфологическое исследование, которое подтвердило, что это ткань языка. Выяснилось, что это - редчайшая аномалия, хористия.

Смещение язычка вниз могло привести к гибели малыша

Хористия – это участок сформированной ткани, локализованной в месте, где эта ткань не встречается. В данном конкретном случае - это язык, который локализовался в носоглотке. Если бы на него вовремя не обратили внимание, он мог вырасти, формируя затруднения носового дыхания. Смещение язычка в ротовую полость и ниже могло привести к гибели ребенка, констатировали врачи ДРКБ.