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Фото ДРКБ

В Казани врачи помогли ребенку, который родился с двумя языками

24.09.2020, 20:30 183 1 prokazan.ru

В Казани у двухмесячного малыша обнаружили редкую аномалию - второй язык. Историю ребенка рассказали в Детской республиканской клинической больнице РТ. 

Странный объект обнаружили родители ребенка
Странный объект обнаружили родители ребенка

Необычное образование во рту заметили родители малыша, когда он срыгивал после кормления. За помощью они обратились в ДРКБ. Изначально ничего подозрительного во рту медики не увидели, тогда решено было под наркозом обследовать полость носоглотки. 

"При эндоскопическом методе осмотра в носоглотке выявлено образование на толстой ножке, исходящее из задней небной дужки, и располагающееся очень аккуратно в носоглотке. Образование было подвижное, вытянув его, мы увидели, что на конце ножки сформирован… настоящий язык", - рассказывает заведующая ЛОР-отделением ДРКБ Елена Лучкина.

Удалив образование, специалисты отправили материал на морфологическое исследование, которое подтвердило, что это ткань языка. Выяснилось, что это - редчайшая аномалия, хористия. 

Смещение язычка вниз могло привести к гибели малыша
Смещение язычка вниз могло привести к гибели малыша

Хористия – это участок сформированной ткани, локализованной в месте, где эта ткань не встречается. В данном конкретном случае - это язык, который локализовался в носоглотке. Если бы на него вовремя не обратили внимание, он мог вырасти, формируя затруднения носового дыхания. Смещение язычка в ротовую полость и ниже могло привести к гибели ребенка, констатировали врачи ДРКБ.

Медицина / Минздрав Дети Казань
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комментарии

Горожанин
0
24 сентября 2020
20:54
что за отвратительные фото
Горожанин
0
24 сентября 2020
21:29
На фото типичный балалар кутак+ике кукайка
В ответ на комментарий пользователя
что за отвратительные фото
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