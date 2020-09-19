В Казани задержали болельщика московского «Спартака», который нетрезвым хулиганил на Баумана

В Казани задержали болельщика "Спартака", который вместе с товарищами агрессивно вел себя по отношению к прохожим в центре города.

По данным МВД РТ, сегодня, 19 сентября, в отдел полиции "Япеева" поступило сообщение от владельца одного из баров, расположенных на Баумана. Он пояснил, что у входа в заведение несколько пьяных молодых людей ведут себя агрессивно и пристают к прохожим.

На месте происшествия сотрудниками полиции задержан 28-летний мужчина, нарушающий общественный порядок. Им оказался молодой человек 1993 года рождения, болельщик московской футбольной команды, постоянно проживающий в Московской области и приехавший в Казань на футбольный матч. Гость столицы РТ доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Добавим, что завтра, 20 сентября, казанский ФК "Рубин" встретится на "Ак Барс Арене" с московским "Спартаком".