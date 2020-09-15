Часть жителей Татарстана с октября не сможет получать детские пособия на свои банковские карты

С 1 октября 2020 года детские пособия можно будет получить только на карту "Мир". Об этом сообщает Минкомсвязи.

Период перехода на карты национальной платежной системы должен был завершиться до 1 июля, но его продлили до 1 октября. Пока очередной перенос срока не анонсировался. Поэтому те, кто получает пособия на детей, заранее должны оформить карту «Мир» и сообщить новые платежные реквизиты по назначению — работодателю или в соцзащиту.

Напомним, что карта «Мир» нужна для выплаты:

Единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

Пособие по беременности и родам

Пособие по уходу за ребенком

Пособие по безработице

Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет

Пенсии и другие соцвыплаты из ПФР

Карту можно оформить в своем банке. Если такой карты нет, пособия можно получать на счет, не привязанный к карте, почтовым переводом или наличными.