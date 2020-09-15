Часть жителей Татарстана с октября не сможет получать детские пособия на свои банковские карты

С 1 октября 2020 года детские пособия можно будет получить только на карту "Мир". Об этом сообщает Минкомсвязи.
Период перехода на карты национальной платежной системы должен был завершиться до 1 июля, но его продлили до 1 октября. Пока очередной перенос срока не анонсировался. Поэтому те, кто получает пособия на детей, заранее должны оформить карту «Мир» и сообщить новые платежные реквизиты по назначению — работодателю или в соцзащиту.
Напомним, что карта «Мир» нужна для выплаты:
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности
- Пособие по беременности и родам
- Пособие по уходу за ребенком
- Пособие по безработице
- Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет
- Пенсии и другие соцвыплаты из ПФР
Карту можно оформить в своем банке. Если такой карты нет, пособия можно получать на счет, не привязанный к карте, почтовым переводом или наличными.
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