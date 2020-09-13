Уполномоченному по правам человека понравилось казанское голосование в автобусах

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой понравились передвижные избирательные участки в Казани. О своих впечатлениях Москалькова рассказала в ходе посещения избирательного участка в Подольске, передают "РИА Новости":

"Я была в Казани на избирательных участках, и очень интересный новый опыт в Казани связан с тем, что они оборудовали автобус как избирательный участок, где размещаются и наблюдатели, и видеонаблюдение, что очень важно, и урны. И если микрорайон просит этот передвижной избирательный участок приехать на место, они готовы туда выехать с этим автобусом. Вот такие новые формы появляются для повышения градуса демократии и гарантий прав человека."

Напомним, что за первые два дня досрочного голосования в Татарстане проголосовала половина избирателей. Также появились сообщения о нарушениях на республиканских избирательных участках.