Наблюдатели нашли первые нарушения на выборах в Татарстане

Наблюдатели сообщают о первых нарушения выборах в Татарстане: речь идет о днях досрочного голосования. По словам сопредседателя "Открытой России" Анастасии Бураковой, в некоторых избирательных участках Зеленодольского района явка на выборы подсчитана неправильно.

"На УИК 1553 пос. (Октябрьский Зеленодольского р-на) комиссия объявила 540 проголосовавших на 18:00, 740 - на 20:00.(12 сентября - прим. ред.). В реальности проголосовало 100 человек в помещении и 114 «на пеньках». Такие цифры вписывают в акты. Аналогичная ситуация на УИК 1755, 1756 (с. Столбище Лаишевского р-на) и многих других по всей республике. <..> От наблюдателей буквально сбегают.

4 кандидата в Столбищенское сельское поселение уже подали заявления о преступлениях по 142 статье УК РФ (фальсификация избирательных документов)" - пишет Буракова в своем телеграм-канале.

Мы отправили запрос в ЦИК Татарстана о предполагаемых нарушениях. В ведомстве на данный момент проверяют информацию.