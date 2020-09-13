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Наблюдатели нашли первые нарушения на выборах в Татарстане

13.09.2020, 09:36 1190 6 prokazan.ru

Наблюдатели сообщают о первых нарушения выборах в Татарстане: речь идет о днях досрочного голосования. По словам сопредседателя "Открытой России" Анастасии Бураковой, в некоторых избирательных участках Зеленодольского района явка на выборы подсчитана неправильно.

"На УИК 1553 пос. (Октябрьский Зеленодольского р-на) комиссия объявила 540 проголосовавших на 18:00, 740 - на 20:00.(12 сентября - прим. ред.). В реальности проголосовало 100 человек в помещении и 114 «на пеньках». Такие цифры вписывают в акты. Аналогичная ситуация на УИК 1755, 1756 (с. Столбище Лаишевского р-на) и многих других по всей республике. <..> От наблюдателей буквально сбегают.

4 кандидата в Столбищенское сельское поселение уже подали заявления о преступлениях по 142 статье УК РФ (фальсификация избирательных документов)" - пишет Буракова в своем телеграм-канале.

Мы отправили запрос в ЦИК Татарстана о предполагаемых нарушениях. В ведомстве на данный момент проверяют информацию. 

Политика Выборы
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комментарии

Стас
0
13 сентября 2020
11:13
Выборы всегда будут полной фикцией. Для этого специально дней выборов добавили: посмотрели вечером урны,убрали неугодных кандидатов,вложили новые бюлетни с угодным кандидатом и все шито крыто. Да и графу против не спроста убрали. Выбора нет. Все всегда у нас на выборах делают в интересах правящей власти а они свою кормушку не отдадут. Во власть приходят не работать а делать себе состояние.
Горожанин
1
13 сентября 2020
11:46
Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. Марк Твен
Горожанин
6
13 сентября 2020
14:04
Вот вы и сидите дома слушая бредни столетней давности, а ваши голоса отдают ворам и жуликам, Хабаровск встал и пришел на выборы и выбрали Фургала тогда едро осталось в попе вот и весь ваш Гекельберифин
В ответ на комментарий пользователя
Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. Марк Твен
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Пронин
0
13 сентября 2020
16:01
Подскажите - есть ли xxx фильм где Финн, Сойер и Ребекка участвуют?
Шемшир
1
13 сентября 2020
16:06
Простите, а за 100 лет в капиталистическом обществе что-то качественно изменилось с ног на голову? Если ты думаешь что Фургала "выбрал" именно народ ,- ты, мягко говоря, очень глуп и наивен. А еще мне интересно - ты-то сам лично что такого написал или сделал, чтобы Твена в бреде голословно обвинять...
В ответ на комментарий пользователя
Вот вы и сидите дома слушая бредни столетней давности, а ваши голоса отдают ворам и жуликам, Хабаровск встал и пришел на выборы и выбрали Фургала тогда едро осталось в попе вот и весь ваш Гекельберифин
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Горожанин
1
13 сентября 2020
20:13
А ты слышишь только то, что хочешь услышать и видишь то, что хочешь увидеть, хорошо забыли Хабаровск, а почему забываем про те избирательные участки Татарстана на которых в корень поменяли всех членов комиссии включая председателя где по итогом преступного обнуления не было достаточного процента голосов
В ответ на комментарий пользователя
Простите, а за 100 лет в капиталистическом обществе что-то качественно изменилось с ног на голову? Если ты думаешь что Фургала "выбрал" именно народ ,- ты, мягко говоря, очень глуп и наивен. А еще мне интересно - ты-то сам лично что такого написал или сделал, чтобы Твена в бреде голословно обвинять...
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