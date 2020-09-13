В Татарстане за два дня досрочного голосования на выборы пришла половина избирателей

К 18:00 12 сентября явка на выборах в республике составила 49,7 %: об этом вчера на пресс-конференции сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Также председатель избиркома сообщил, что в Татарстане за первые дня голосования не нашли значимых нарушений.

Напомним, что единый день голосования - 13 сентября, а 11 и 12 сентября являются днями досрочного голосования. Татарстанцы в эти дни будут выбирать Президента Республики и депутатов муниципальных советов. Также для жителей Нижнекамского округа пройдут дополнительные выборы в Госдуму, а для избирателей Елабужского округа - дополнительные выборы в Госсовет.