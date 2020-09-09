Появились фото смертельного наезда на пешехода в Татарстане. Водитель сбежал с места ДТП

Опубликованы снимки с места смертельного ДТП в Татарстане. Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Напомним, что 6 сентября на территории Сармановского района мужчина на "Приоре" сбил пешехода, который шёл по обочине в попутном направлении. В результате ДТП мужчина 1962 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте аварии полицейские нашли части автомобиля, по которым установили марку и модель машины, которая участвовала в ДТП. Позже ее нашли в поле в стоге сена, водителя задержали менее, чем за шесть часов.