Полицейские Татарстана за шесть часов задержали водителя, который на трассе насмерть сбил человека

Сотрудникам Госавтоинспекции Татарстана потребовалось менее шести часов, чтобы задержать водителя, скрывшегося с места смертельной аварии.

По данным ГИБДД, 6 сентября на автодороге Саклов Баш – Сулы Саклово на территории Сармановского района водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, который шёл по обочине в попутном направлении. В результате ДТП мужчина 1962 года рождения от полученных травм скончался на

месте происшествия, а водитель сбежал.

На месте аварии полицейские нашли осколки переднего бампера и противотуманных фар, по которым установили марку и модель машины, которая участвовала в ДТП. В ходе розыска автомобиль "Лада Приора" нашли в стоге сена, на нем наблюдались характерные повреждения, а водителя - 20-летнего парня - задержали по месту жительства.

Свою причастность к ДТП молодой человек признал. Возбуждено уголовное дело, водителю может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.