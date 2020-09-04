«Тяп-ляп вернулись?»: в Казани засняли драку со стрельбой

В Приволжском районе Казани засняли потасовку со стрельбой. Видео опубликовали в социальных сетях.

"Тяп ляп вернулись"

"Ужас, что творится", - отреагировали казанцы.

Известно, что инцидент произошел на улице Карбышева около общежития автотранспортного техникума. Судя по кадрам, в конфликте участвовала группа людей, они кричали, были слышны звуки выстрелов. Информация поступила в правоохранительные органы, на место выехали полицейские, которые опросили свидетелей. Свидетели факт стрельбы не подтвердили, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что во дворе произошел конфликт с применением охолощенного оружия.

Все участники установлены, их опрашивают. Причиной произошедшего в правоохранительных органах называют замечание, которая местная жительница сделала двум молодым людям, распивающим во дворе спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".