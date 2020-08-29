В Иннополисе на улицах заметили беспилотного робота-курьера

Робот-курьер в эти дни проходит тестирование в Иннополисе. Об этом рассказали в аккаунте города в "Инстаграм".

"Не так давно к нам перебрался ещё один беспилотный представитель: робот-курьер Яндекс.Ровер. Полюбуйтесь этим малышом, пока он знакомится с городом",- пишут в аккаунте.

Подробности о новом беспилотном "жителе" города обещали рассказать позже.

Добавим, что Яндекс.Ровер назван в честь самоходных космических аппаратов, которые исследуют поверхность небесных тел. Робот предназначен для доставки небольших грузов, он составляет около полуметра в высоту, оснащен всевозможными датчиками, в том числе, для работы в темноте. Курьер функционирует без участия человека, за ним лишь присматривают дистанционно. Отметим также, что робот-доставщик двигается не по дорогам, а по тротуарам, подстраиваясь под скорость пешеходов.