В Казани в Русско-Немецкой Щвейцарии создадут огромный экопарк

В центре Казани на территории площадью 317 гектаров появится природный парк "Русско-Немецкая Швейцария". Об этом сообщают в мэрии Казани.

Известно, что он будет создан по принципу наименьшего вмешательства в ландшафт и экосистему территории. Работа по созданию концепции парка велась в течение двух лет. Главная задача проекта - сохранить Русско-Немецкую Швейцарию как огромный экопарк.

Отмечается, что будут установлены деревянные мостки с понтонными пирсами и причалами, высажены водолюбивые травы и кустарники. В парке также планируется создать центр инкубации особо ценных пород растений и установить башню для наблюдения за птицами.

"На территории бывшей станции юннатов неподалеку от моста Миллениум предполагается создание городского экоцентра по аналогии с тем, что работает в Горкинско-Ометьевском лесу", - делится планами ведомство.

О сроках реализации проекта не сообщается.

Напомним, что недавно в сети появились эскизы 12 новых парков на набережной Казанки, они будут связаны единым маршрутом.