В Сети появились эскизы проекта набережной Казанки. Концепция предполагает создание 12 парков:
Парк «Старая Казанка» («Иске Казансу») в Адмиралтейской слободе
Парк «Манзара» со стороны пляжа «Локомотив»
Парк «Сады у Казанки», от «Чаши» до аквапарка «Ривьера»
Парк знаний у «Музейного комплекса города Казани» (бывший НКЦ)
Парк пяти рек
Главный принцип проекта заключается в том, что парки будут связаны единым маршрутом по всей этой линии Казанки — чтобы люди могли кругом пройти большой пеший маршрут, закольцевав его
Сейчас специалисты определяют приоритетность зон и этапы работ. Локально урбанисты обсуждают с населением, какие активности могут быть востребованы на конкретных территориях.
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