В Сети появились эскизы проекта набережной Казанки. Концепция предполагает создание 12 парков:

Парк «Старая Казанка» («Иске Казансу») в Адмиралтейской слободе

Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki

Парк «Манзара» со стороны пляжа «Локомотив» Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Парк «Сады у Казанки», от «Чаши» до аквапарка «Ривьера» Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Фестивальный квартал у Центрального стадиона Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Парк знаний у «Музейного комплекса города Казани» (бывший НКЦ) Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Спортивный парк у «Ак Барс Арены» Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Парк «Урам» под Миллениумом Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Эко набережная на территории Русско-немецкой Швейцарии Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Савиновский парк, парк «Залив Казанки» Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki Экопарк «Су аланы» Парк пяти рек

Главный принцип проекта заключается в том, что парки будут связаны единым маршрутом по всей этой линии Казанки — чтобы люди могли кругом пройти большой пеший маршрут, закольцевав его

Сейчас специалисты определяют приоритетность зон и этапы работ. Локально урбанисты обсуждают с населением, какие активности могут быть востребованы на конкретных территориях.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/184883-poyavilis-eskizy-12-ti-parkov-vdol-kazanki