В министерстве здравоохранения РФ рассказали о вакцинировании детей от коронавируса

В этом году вакцинировать детей от коронавируса не будут. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на всеобщем родительском онлайн-собрании.

"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать", - отметил представитель ведомства.

Напомним, что вакцина от коронавируса была зарегистрирована Владимиром Путиным 11 августа.