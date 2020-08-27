Роспотребнадзор РТ: какие меры будут приняты, если ребенок или учитель заразятся COVID-19 в школе

Если ребенок заразится коронавирусной инфекцией, весь класс перейдет на дистанционное обучение. При этом случаи заражения учителей будет рассматриваться индивидуально. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

"В случае, если будет заболевание у ребенка, весь класс будет уходить на дистанционную форму обучения. Если же будет выявлен случай у учителя, здесь мы будем все-таки отрабатывать в каждом конкретном случае по-своему", - рассказала представитель ведомства.

Она пояснила, что в случае, если учитель проводит занятия в начальных классах, его изолируют и определят круг его контактов в школе. Если это будет учитель старших классов, который проводит занятия в разных классах, вопрос будет решаться индивидуально - в зависимости от степени контакта.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре РТ пояснили, в каком случае в республике могут снова ввести ограничения.