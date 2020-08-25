Роспотребнадзор РТ: осенью в Татарстане могут ввести новые ограничения

Если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысит эпидемиологический порог на 50-60%, это будет поводом, чтобы ввести необходимые ограничительные и разобщительные мероприятия. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

"Для каждого дня рассчитаны определенные границы, так называемые эпид. границы. Он рассчитывается исходя из многолетнего наблюдения - это порядка 10-ти лет и более. Как только мы будем видеть, что сегодняшняя заболеваемость может посмотреть эпидпорог к сегодняшнему дню, мы уже можем говорить, начался подъем или не начался подъем", - объяснила представитель ведомства, как происходит отслеживание эпидемиологического порога и в случае чего могут ввести ограничительные меры.

Авдонина также отметила, что в последние годы этот процент не превышал 30-40%.

Напомним, что за сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.