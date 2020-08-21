В Казани продают картину с изображением Рустама Минниханова в доспехах

Картину с изображением Рустама Минниханова продают на "Авито". Объявление о продаже находится там с 14 августа.

На полотне Президент РТ изображен в величественной генеральской позе, с пышным воротником и доспехами. Вокруг - позолоченные изображения полуобнаженных мужчин и женщин, купидоны и орлы с символическим подтекстом. Внизу полотна расположились угнетенные и страдающие.

"Фото не передает яркости и насыщенности красок, воочию смотрится намного ярче", - подписал под полотном автор - некая Екатерина.

Цену портрета автор не называет.