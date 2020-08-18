В 2021 году в Татарстане пройдет финальный этап Кубка мира по плаванию

С 28-30 октября 2021 года Казань примет финальный этап Кубка мира по плаванию. Об этом стало известно из опубликованного Международной федерацией плавания FINA расписания соревнований.

Стало известно, что Кубок будет проходить в шесть этапов. Первоначально он начнется в Сингапуре и Цзинане (КНР). Затем переместится в Берлин. Там состязания пройдут с 1 по 3 октября. В следующем пункте - Будапеште - спортсмены будут соревноваться с 7 по 9 октября. Пятый этап примет Доха (Катар) - с 21 по 23 октября. Заключительный шестой этап пройдет в Казани .

Напомним, что призовой фонд соревнований составляет около 2,5 млн долларов США.