В Казань прибыл вывозной рейс из Дубая. В Роспотребнадзоре рассказали подробности о пассажирах

Накануне вечером в Казань прибыл вывозной рейс из столицы ОАЭ. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, на борту было 135 пассажиров и 18 членов экипажа, все они были досмотрены и проанкетированы, лиц с подозрением на инфекционные заболевания и граждан с повышенной температурой не выявлено. Из всех пассажиров 19 человек - жители Татарстана, они остались на территории республики. Еще 63 человека - жители Екатеринбурга, их авиарейсом доставили в столицу Урала. 53 пассажира из различных регионов также разъехались по домам, сообщила Авдонина.

Также она пояснила, что татарстанцы, прибывшие данным рейсом, преданы в медицинские учреждения для наблюдения. Роспотребнадзор будет контролировать сдачу пассажирами тестов на коронавирус.

Известно, что 12 августа в Казань прибудет вывозной рейс из Ташкента. Об этом рассказали в Минкомсвязи.

Напомним, что с 10 августа в Татарстане отменена обязательная самоизоляция для прибывающих в республику вывозными рейсами.