В Татарстане продолжают выявлять коронавирус. За сутки прибавилось 30 заболевших

По данным на 10 августа в Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них один – завозной, 29 – контактные. Четверо пациентов госпитализированы, 26 получают лечение на дому, сообщает оперштаб.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 7

От 50 до 60 – 3

От 60 до 70 – 11

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

По городам и районам:

Казань – 15

Набережные Челны – 2

Азнакаевский – 1

Апастовский – 2

Арский – 1

Верхнеуслонский – 2

Высокогорский – 1

Заинский – 1

Зеленодольский – 2

Нижнекамский – 1

Новошешминский – 1

Нурлатский – 1

Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 5902 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4750 человек, в том числе 7 за минувшие сутки.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом во время отдыха в Крыму заразился сын мэра Нижнекамска.