В Татарстане продолжают выявлять коронавирус. За сутки прибавилось 30 заболевших

По данным на 10 августа в Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них один – завозной, 29 – контактные. Четверо пациентов госпитализированы, 26 получают лечение на дому, сообщает оперштаб.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 6
- От 30 до 50 – 7
- От 50 до 60 – 3
- От 60 до 70 – 11
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
По городам и районам:
- Казань – 15
- Набережные Челны – 2
- Азнакаевский – 1
- Апастовский – 2
- Арский – 1
- Верхнеуслонский – 2
- Высокогорский – 1
- Заинский – 1
- Зеленодольский – 2
- Нижнекамский – 1
- Новошешминский – 1
- Нурлатский – 1
Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 5902 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 4750 человек, в том числе 7 за минувшие сутки.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом во время отдыха в Крыму заразился сын мэра Нижнекамска.
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