В Казани двое попутчиков избили 19-летнего парня и отобрали у него машину

В Казани двое мужчин силой отобрали у 19-летнего молодого человека автомобиль. По данным МВД РТ, инцидент произошел в поселке Юдино.

3 августа в дежурную часть местного отдела полиции обратился молодой человек, который сообщил, что двое неизвестных, применив физическую силу, забрали его автомобиль "Лада Гранта". По рассказу потерпевшего, он заметил на дороге двух мужчин и согласился их подвезти. Во время поездки между ними завязалась словесная перепалка, во время которой пассажиры нанесли удары водителю. Испугавшись за свою жизнь, мужчина оставил все имущество в салоне и выбежал из автомобиля. Далее он дошел до отдела полиции и сообщил о произошедшем.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска заметили на остановке двух схожих по приметам мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В руках одного из них была автомагнитола и телефон потерпевшего. 29-летние жители Казани сознались в содеянном и сообщили, что катались на автомобиле и оставили его в одном из садовых товариществ. Кроме этого, когда полицейские обнаружили транспортное средство, то у него отсутствовал капот. Оказалось, что подозреваемые выбросили его на территорию чужого садового участка", - пояснили в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", мужчины заключены под стражу.