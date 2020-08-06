Скончался один из самых ярких нападающих в истории футбольного клуба «Рубин» - Мурад Задикашвили

Вчера, после продолжительной болезни, скончался Мурад Вахтангович Задикашвили. Об этом сообщает ФК "Рунин" на своем официальном сайте.

Задикашвили Мурад Вахтангович родился 18 декабря 1946 года в Кутаиси Грузинской ССР. Он выступал за многие команды - "Торпедо" Кутаиси (1964, 1972), "Цемент" Новороссийска (1965), "Локомотив" Москвы (1966). С 1966 по 1971 год и с 1973 по 1977 год выступал за казанский "Рубин". В чемпионатах страны он отыграл 362 матча и забил 56 мячей. В 1966 году выступал за молодежную сборную СССР. С 1989 по 1995 год он был начальником казанского "Рубина". После - с 1993 по 1995 год- стал главным тренером команды. Последние годы он провел на родине в Грузии.

"Вахтангович Задикашвили – один из самых ярких нападающих в истории нашего клуба, бывший начальник и главный тренер команды. Приносим соболезнования родным и близким Мурада Вахтанговича…, - сообщают коллеги по спорту.