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Фото ФК Рубин

Скончался один из самых ярких нападающих в истории футбольного клуба «Рубин» - Мурад Задикашвили

06.08.2020, 16:41 96 0 prokazan.ru
Он был в составе молодежной сборной СССР

Вчера, после продолжительной болезни, скончался Мурад Вахтангович Задикашвили. Об этом сообщает ФК "Рунин" на своем официальном сайте. 

Задикашвили Мурад Вахтангович родился 18 декабря 1946 года в Кутаиси Грузинской ССР. Он выступал за многие команды - "Торпедо" Кутаиси (1964, 1972), "Цемент" Новороссийска (1965), "Локомотив" Москвы (1966). С 1966 по 1971 год и с 1973 по 1977 год выступал за казанский "Рубин". В чемпионатах страны он отыграл 362 матча и забил 56 мячей. В 1966 году выступал за молодежную сборную СССР. С 1989 по 1995 год он был начальником казанского "Рубина". После - с 1993 по 1995 год- стал главным тренером команды. Последние годы он провел на родине в Грузии.

"Вахтангович Задикашвили – один из самых ярких нападающих в истории нашего клуба, бывший начальник и главный тренер команды. Приносим соболезнования родным и близким Мурада Вахтанговича…, - сообщают коллеги по спорту. 

Мурад Задикашвили
Мурад Задикашвили

 

Смерть ФК Рубин Спорт Татарстан
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