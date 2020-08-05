Главное за день в Татарстане: возможность новых ограничений, реновация речпорта и новая инфекционка

В Роспотребнадзоре РТ прокомментировали возможность новых ограничений из-за коронавируса

Пока беспокоиться не о чем, татарстанцы умеют - в отличии от жителей других регионов - пользоваться масками и перчатками. Так что пока ограничения не рассматривают.

Речпорт Казани ждет реновация

За умным словом сркывается новая набережная, культурные объекты, пристань для маломерных судов и молодежный центр на элеваторе.

На днях в Казани откроют новый корпус инфекционной больницы

Тот самый, на который Минниханов просил финансовой поддержи у Путина. Его построили за 100 дней, представляете?

Женская парковка в Казани вышла на федеральный уровень

Ведущий Сергей Стиллавин разнес идею в пух и прах, заявив, что "не ожидал такого от Казани" и назвал всю эту историю сексизмом.