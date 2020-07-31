Банк «Открытие» предложил новый способ клиентской идентификации в дистанционных каналах

Банк «Открытие» предложил пользователям регистрацию в интернет-банке и мобильном приложении по номеру телефона. Теперь воспользоваться дистанционными каналами сможет любой клиент банка, вне зависимости от наличия у него банковской карты или реквизитов счетов.

«Для регистрации в дистанционных каналах, как правило, требуется либо наличие карты, либо реквизиты счета, договора или уникальный идентификационный номер клиента, - отмечает Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие». – При этом есть довольно значительное число клиентов, у которых нет карты, но которые хотели бы иметь возможность управлять своими финансами онлайн. Именно для таких пользователей мы и разработали простой и удобный сервис, которые позволяет легко и быстро пройти идентификацию с помощью данных, которые всегда под рукой».

Новый способ идентификации позволит «Открытию» увеличить число пользователей интернет-банка и мобильного приложения, а также нарастить проникновение дистанционного обслуживания в клиентскую базу.

Более подробно ознакомиться с возможностями дистанционного обслуживания в банке «Открытие» можно на сайте: https://mobile.open.ru/

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.