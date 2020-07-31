В Казани открывается бесплатный автокинотеатр

Завтра, 1 августа, в Казани откроют бесплатный автокинотеатр. Он разместится у Чаши на парковке, показы будут проходить дважды в месяц по субботам, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Фильмы будут транслировать без звука, для того, чтобы его услышать, зрители должны настроиться на специальную FM-волну на радиоприемниках. Вместимость кинотеатра - 40 машин, необходима предварительная регистрация на мероприятия. Во время показов будут работать точки по продаже еды и напитков, время работы туалета продлят до 23 часов.

Первый сеанс состоится завтра в 21:00, казанцам покажут российский фильм "Артимия". В мэрии также добавили, что въезд разрешен легковым машинам и внедорожникам, для мотоциклов и велосипедов мест не предусмотрено.