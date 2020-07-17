В Татарстане экс-главе Минэкологии предъявлено обвинение в убийстве 17-летней давности

Экс-министру экологии и бывшему главе Буинского района Татарстана Агляму Садретдинову предъявлено обвинение в организации убийства, которое произошло в Буинске 17 лет назад. Кроме того, Садретдинов заключен под стражу, сообщают в Следственном комитете республики.

Напомним, что в 2003 году по заказу на тот момент главы Буинского района Садретдинова был убит местный активист. Причиной стала активная гражданская позиция, он был застрелен членами казанской ОПГ "Квартала" на пороге собственного дома в Буинске.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.