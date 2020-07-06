В Казани будут судить директора школы, которая за устройство ребенка в первый класс потребовала деньги у его родителей.

По информации Следкома РТ, к 53-летнему директору школы №167, расположенной в Советском районе города, обратились жители Казани по вопросу зачисления ребенка в первый класс. Женщина потребовала за это 25 тысяч рублей. О противоправных действиях директора родители сообщили в правоохранительные органы и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате 2 июля после получения денег женщина была задержана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", подозреваемая частично признала свою вину и заключена под домашний арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.