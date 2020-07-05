«Бомжи голову мыли»: в Казани в фонтан на Петербургской улице ночью влили шампунь

Ночью неизвестные влили в фонтан на Петербургской улице шампунь. Об этот сообщает автор видео в социальных сетях.

"Тут, видимо, сломался фонтан, потому что огромный напор воды и много-много пены", - говорит закадровым голосом девушка. Она также отмечает, что приятно пахнет пеной для ванн.

Дети и сами взрослые, находящиеся в тот момент на Петербургской, подобному представлению обрадовались. Они смеялись и пытались поймать разлетающуюся от ветра пену.

"Молодец, руку пожать нужно, креативный", - поддерживают неизвестного в комментариях.

Шутят, что это "дезинфекция" или "бомжи голову мыли".

Правда, оценили не все. Некоторые категорично заметили: "Все как всегда.... Дебилы...."

Напомним, что мыльное шоу случается уже не в первый раз. Так, три года назад подобная "вечеринка" наблюдалась на Советской площади, в 2014 «покрылся» пеной фонтан, расположенный в сквере около оперного театра имени Мусы Джалиля, и даже фонтан на Петербургской в 2012 году уже становился устраивал мыльное зрелище для жителей города.