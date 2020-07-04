В Татарстане этой неделе на 16 предприятиях зарегистрированы 32 новых случая заболевания Covid-19, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Трофимова в субботу на совещании в правительстве республики.

По ее словам, это на три случая больше, чем неделей ранее, поэтому «поводов для расслабления нет». «Нужно продолжать строгое соблюдение всех профилактических мер»,— указала Марина Трофимова.

При этом, по ее данным, темп прироста новых случаев инфицирования составляет 0,9%, и республика является одним из самых благополучных по динамике заболеваемости регионов РФ, занимая среди них 79-е место.

Согласно приведенной ею статистике, за минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 280 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на уровне предыдущей недели. На сегодня общее число заболевших в республике составляет 4 тыс. 711 человек.

Как писал «Ъ-Казань», власти Татарстана считают, что санитарно-эпидемиологическая ситуация пока не дает возможности отказаться от всех ограничительных мер, введенных в регионе на фоне пандемии коронавируса. При этом решения о снятии ограничений принимает лично глава республики Рустам Минниханов.