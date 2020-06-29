Банк «Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий

Фабрика пилотов – кросс-функциональная команда банка «Открытие» - займется поиском и оценкой технологических инновационных проектов на российском и зарубежном рынках, их тестированием, внедрением и последующим масштабированием с целью развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка.

В банке «Открытие» стартовал сервис поиска инновационных решений для развития финансовых услуг компаний группы «Открытие». За несколько месяцев, работая дистанционно, эксперты фабрики пилотов совместно с бизнесом определили модель функционирования фабрики, провели первые исследования и определили ключевые потребности бизнес-линий банка в технологическом развитии. Приоритетными для бизнеса «Открытия» направлениями для пилотирования стали извлечение информации из текста или умное распознавание текста на уровне смысла и содержания с помощью искусственного интеллекта (в качестве примера можно привести распознавание балансовых отчетов клиентов для автоматического перерасчета уровня риска, распознавание платежных документов клиентов для автоматического формирования платежей в интернет-банке и т.д.), роботизация бизнес-процессов, удаленная идентификация для оказания услуг в условиях пандемии и персонализация предложений банка в цифровых канала с учетом интересов клиентов (например, на основе истории поиска клиента в Яндексе или Google банк сможет определять его интересы или желания и предлагать не просто кредит наличными, а кредит на ремонт, или если искал авиабилеты – кредит на путешествие).

«Фабрика пилотов позволит нам быстро и эффективно тестировать решения стартапов в банке. По каждому из направлений сейчас идет поиск ИТ-решений, выбор компаний-вендоров, уже стартовали несколько пилотных проектов, - сообщил Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

Из проектов, которые вплотную подошли к стадии пилотного внедрения, можно выделить «Помощника рекрутера», который позволит быстрее закрывать линейные позиции; «Голосовой помощник», который проинформирует о текущем курсе обмена валют и посчитает сумму конвертации; автоматизированную систему контроля удовлетворенности клиента обслуживанием в отделении, а также систему, адаптирующую страницы сайта банка для посетителей с учетом информации об их интересах, получаемой из внешних источников (в дальнейшем эта же технология планируется к внедрению в мобильный банк).

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.