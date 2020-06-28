По словам жильцов, жена председателя ТСЖ на улице Заслонова уже всех "достала". Она угрожает соседям разными службами, если видит кого-то из них без маски.

Все дело в том, что она очень боится заразиться COVID-19.

"Дети у нас на площадку выйти тоже боятся, потому что не понятно, чего от неё ждать", - рассказывают в социальных сетях ее соседи. - А сегодня утром эта дама в полном антивирусном обмундировании, в котором такое ощущение, что даже спит, опять начала кричать на эту семью. Дело в том, что они приехали откуда-то. Их помещали на карантин в санаторий, они все отсидели, и справки у них с отрицательными результатами есть, но тетя никак не угомонится. Что делать с такими людьми? Может есть какие-то успокоительные бригады в рамках коронавируса, которые успокаивают подобных жителей".

Видео было опубликовано в социальных сетях. В комментариях казанцы советуют жильцам обратиться в полицию. Некоторые начинают вспоминать о "синдроме председателя ТСЖ": "У большинства председателей ТСЖ есть такое мнение, что мы жильцы у них в гостях в их личном доме и они ходят такие важные, кто к кому пришёл, кто куда пошёл, кто что купил, кто чем болел не болел, кто на чем ездит, кто как часто отдыхает и кто сколько детей рожает".

Подобная ситуация в Казани произошла днем ранее. В социальных сетях было опубликовано видео, где девушка, выбросившая мусор в урну жилого дома, была встречена шквалом критики со стороны председателя дома и одной из его жительниц. Они заявляли, что право бросить мусор в урну имеет только житель данного подъезда. Для убедительности все это, по словам девушки, было сопровождено оскорблениями и попыткой вернуть мусор из урны обратно ей в сумку.