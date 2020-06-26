В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники службы судебных приставов скручивают мужчину около отдела на Серова, 35.

На кадрах видно, как молодого человека, лежащего на земле, скручивают приставы. В это время женский голос кричит: "Отпустите пацана, он не сопротивляется!". Позже казанцы опубликовали в соцсетях и предысторию происшествия.

"Изначально, данный молодой человек врывался в дверь, ему несколько раз объяснили, что приём ведется только по записи! Так же как во всех гос учреждениях, и это придумали не сотрудники, которые там работают!... Но он решил всё равно проникнуть внутрь и кинул огромный кирпич в окно, где сидел сотрудник, и все прилетело к ней!!! Хорошо, что все обошлось только шоком, а не по голове ей этот кирпич прилетел! А народ, который там стоял и говорил, что так и надо, вы серьезно готовы убивать людей? Эти люди просто сотрудники, которые исполняют свои обязанности!!!", - пишут очевидцы.

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