В Казани осудили мужчину, который ходил в женских купальниках по улице и приставал к девочкам

В Казани вынесли приговор 35-летнему мужчине, его обвиняют в развратных действиях по отношению к школьницам.

Как сообщают в Следкоме, с 2017 по 2019 год в Казани мужчина совершал без применения насилия в отношении девочек в возрасте от 10 до 13 лет развратные действия сексуального характера. Всего от его действий пострадало восемь школьниц. В ходе обыска у злоумышленника были обнаружены купальники, которые с его слов он любил надевать дома и даже иногда ходил в них по улице.

Вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.